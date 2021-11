Maxi tamponamento, cinque coinvolti fra cui un bambino

Incidente stradale

Un'azione improvvisa ha scatenato una reazione a catena che ha portato tre veicoli a essere coinvolti in un tamponamento. Il fatto è avvenuto oggi, sabato 6 novembre 2021 a Trezzo sull'Adda lungo la centralissima via Brasca. Coinvolti tre veicoli, un Suv della Nissan, una Toyota Yaris e una Seat Ibiza. Ancora da chiarire la dinamica che ha portato allo schianto.

Il sinistro e i soccorsi

I tre veicoli stavano viaggiando lungo via Brasca in direzione Busnago, quando all'altezza del Tigotà si è verificato l'incidente. Una Seat Ibiza di colore bianco, guidata da un uomo, classe 1972, di Sulbiate, ha centrato una Toyota Yaris che in quel momento si trovava coda (di colore rosso) con a bordo un bambino di 7 anni, la mamma (classe 1988) e la zia (1995); tutti residenti a Vaprio. La Yaris, a causa della spinta è finita a sua volta contro un Suv della Nissan con a bordo un uomo (classe 1975) di Cornate d'Adda; alzando il veicolo da dietro. Sul posto, poco dopo il sinistro è giunta una ambulanza con a bordo due volontari della Croce Azzurra di Trezzo sull'Adda, che hanno subito prestato soccorso ai coinvolti. Ma anche una pattuglia dei Carabinieri, per svolgere i rilievi del caso e dirimere il traffico che in quel momento era abbastanza ingolfato. Ad avere la peggio è stata una delle due vapriesi che è stata portata in ospedale in ambulanza in codice verde con un vistoso colpo di frusta.