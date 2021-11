Cade dalla bici e finisce in un canale di scolo, arriva l'elisoccorso

Infortunio

L'incidente è avvenuto oggi, sabato 6 novembre 2021 a Truccazzano. Sul posto anche un'ambulanza e i Carabinieri.

Cade dalla bici, arriva l'elisoccorso. Momenti di apprensione oggi, sabato 6 novembre 2021 ad Albignano nella frazione di Truccazzano, accanto al cimitero, per un incidente avvenuto in via Luigi Gatti. Coinvolto un ciclista di 52 anni.

Un uomo di 52 anni è caduto dalla bicicletta a Truccazzano facendosi molto male, perché è caduto in un canale di scolo di un tombino situato di fianco alla ciclabile (profondo 30 centimetri e largo 50). Il fatto è avvenuto oggi, sabato 6 novembre 2021, poco prima delle 9.30 in via Luigi Gatti. La vittima è un uomo di 52 anni che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe avuto una caduta accidentale. Era in sella a una bici da corsa e stava pedalando con dei suoi amici lungo la ciclabile. A un certo punto è uscito dal gruppo finendo in un canale di scolo dentro la ciclabile. Ma una volta soccorso si è capito che le sue condizioni condizioni erano più gravi.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto, chiamati dai compagni di pedalata, l'uomo è stato soccorso dai membri dell'elisoccorso, giunto pochi minuti sul posto sul luogo del sinistro. Presente anche un'ambulanza della Croce Bianca di Melzo e una pattuglia dei Carabinieri. L'uomo è stato portato in elicottero in ospedale in codice rosso.