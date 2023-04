Strappati i manifesti a sostegno di Dania Perego a Cologno Monzese

L'appuntamento con le Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 si avvicina. E nel frattempo la tensione sale. A Cologno Monzese alcuni manifesti politici sono stati presi di mira due volte in due settimane.

Due settimane fa era già successo: alcuni manifesti elettorali della Lega, che insieme a due civiche sostiene Dania Perego, erano stati vandalizzati imbrattando il volto della donna. La candidata non aveva nascosto la sua amarezza per l'episodio. Oggi, lunedì 24 aprile 2023, è successo di nuovo.

A darne notizia è stata la stessa Perego sui social:

In queste ore giungono notizie e foto secondo cui in alcune postazioni di affissioni comunali in vista delle prossime elezioni amministrative siano stati strappati i manifesti regolarmente affissi dai candidati di centrodestra.

Nelle immagini via Milano angolo Montello e Metropolitana di Cologno Sud.

Noi andiamo avanti sempre con il sorriso convinti che la democrazia sia sempre un valore assoluto.