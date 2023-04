Vandalizzati i manifesti della Lega a Cologno Monzese

Sono stati vandalizzati alcuni manifesti elettorali della Lega affissi a Cologno Monzese in vista delle elezioni amministrative ormai imminenti del 14 e 15 maggio 2023. Ignoti, sui cartelloni posizionati in viale Lombardia, hanno imbrattato il volto della candidata sindaco leghista Dania Perego.

La diretta interessata non ha nascosto l'amarezza:

Se il buongiorno si vede dal mattino… Queste sono le immagini di alcuni manifesti che sono stati pasticciati in viale Lombardia. Nonostante queste azioni di basso livello continuo a essere fermamente convinta che la politica debba continuare a parlare di programmi e contenuti utili per la città, che bisogna parlare e agire per le persone e non per insani personalismi. Io ci sono stata, ci sono e ci sarò per i colognesi insieme alla squadra giusta per fare grandi cose per la nostra città.