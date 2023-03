Verso le elezioni, a Cologno Monzese c'è anche il terzo candidato del centrodestra: è Giuseppe Di Bari

Dopo l'ex borgomastro Angelo Rocchi (al momento con la sua lista "Avanti") e l'ex vicesindaco leghista Dania Perego, oggi, giovedì 30 marzo 2023, è stato ufficializzato anche il terzo candidato sindaco della ormai ex coalizione di centrodestra di Cologno Monzese andata in pezzi la scorsa estate: si tratta di Giuseppe Di Bari, anch'egli esponente delle passate Amministrazioni Rocchi, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Cologno nel Cuore e Udc. Il tutto a un mese e mezzo di distanza dalle elezioni del 14 e 15 maggio.

L'annuncio ufficiale della candidatura di Giuseppe Di Bari

In una nota congiunta si parte dalla "profonda e lunga ferita del commissariamento, che necessita ora di una coalizione di forze che abbiano a cuore il futuro di Cologno Monzese e che possano dare efficienza e stabilità all’Amministrazione comunale. Per questo, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno deciso di proporre come candidato sindaco una figura che sia garanzia di competenza ed esperienza politica e amministrativa. L’avvocato Giuseppe Di Bari, che negli ultimi vent’anni ha ricoperto ruoli istituzionali nel nostro Comune, rappresenta la migliore sintesi di coesione, continuità e buon governo".

Il "ticket" con Forza Italia

Il ticket raggiunto prevede il ruolo di vicesindaco a Forza Italia (naturalmente in caso di vittoria di Di Bari), "oltre ad altri importanti ruoli all'interno della Giunta e del Consiglio", prosegue la nota. Attorno a Di Bari ci sono al momento anche l'Unione di Centro e Cologno nel Cuore. "Altre forze si uniranno nei prossimi giorni, per costruire un futuro di certezza per la nostra città".