Verso le elezioni a Cologno Monzese, la coalizione di centrodestra si allarga

In vista delle Amministrative di Cologno Monzese, altre due liste si sono aggiunte alla coalizione di centrodestra che candida Giuseppe Di Bari.

Dopo l'ex borgomastro Angelo Rocchi (al momento con la sua lista "Avanti") e l'ex vicesindaco leghista Dania Perego, giovedì 30 marzo 2023 è stato ufficializzato il terzo candidato sindaco della ormai ex coalizione di centrodestra andata in pezzi la scorsa estate: Giuseppe Di Bari, anch'egli esponente delle passate Amministrazioni Rocchi, è sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Cologno nel cuore - Di Bari sindaco e Udc. A queste liste se ne sono aggiunte altre due: Lega Padana Lombardia e Npsi.

Ammontano quindi a sei (cinque partiti e una civica) i sostenitori di Di Bari.

Il nostro obiettivo, insieme ai nostri alleati, è proprio quello di ottenere un governo stabile per la città di Cologno Monzese e per i suoi cittadini, un bisogno oggi più che mai prioritario dopo il periodo di commissariamento.

Il Npsi ha appreso in questa settimana dell’ufficializzazione della candidatura di Giuseppe Di Bari a sindaco di Cologno Monzese per lo schieramento di centrodestra. Con il presente comunicato si conferma anche l’adesione del Nuovo Psi al progetto del centrodestra colognese.

Questo il comunicato di Lega Padana Lombardia:

Una candidatura sostenuta principalmente da FdI e FI più altre liste, a esclusione della Salvini Premier (coloro che hanno mandato a casa il sindaco precedente). Questo fa sì che ci sia una apertura a movimenti territoriali e autonomisti come la Lega Padana Lombardia. Proprio da questa esclusione, ne conviene la nostra adesione al progetto di centrodestra colognese. Adesione importante per riportare la politica colognese su temi di necessità e territorialità, ma soprattutto sulla scelta di persone del territorio, cosa che è venuta a mancare negli ultimi anni.

Una forma di governo stabile e concreta, cosa di cui Cologno Monzese ha fortemente bisogno dopo un lungo periodo di commissariamento che non ha portato sicuramente dei benefici alla nostra città. Per questo motivo nasce la volontà di sostenere la candidatura di “Di Bari sindaco” facendo in modo che il nostro movimento diventi custode e garante della buona gestione del patrimonio colognese, cosa importante per la città più popolosa dell’hinterland milanese e città metropolitana.