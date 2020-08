Previste nella primavera scorsa, ma saltate a causa dell’emergenza coronavirus, le elezioni 2020 si terranno domenica 20 e lunedì 21 settembre. Le urne si apriranno per le Comunali e le Regionali, ma nell’election day si voterà anche per il referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari e per le elezioni supplettive nei collegi uninominali 3 della Regione Sardegna e 9 della Regione Veneto del Senato.

Speciale Elezioni 2020 in Martesana

Partiamo dalle elezioni regionali: si terranno in sette regioni, ovvero Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle d’Aosta.

Le elezioni amministrative coinvolgeranno invece oltre mille Comuni, tra i quali anche molti capoluoghi di Provincia: Lecco, Venezia, Trento, Bolzano, Mantova, Reggio Calabria e Macerata.

Il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari punta infine a ridurne il numero totale da 945 a 600: in particolare la Camera passerebbe da 630 a 400 deputati, il Senato si snellirebbe da 315 a 200 membri. CLICCA QUI PER IL RIEPILOGO DI TUTTE LE NOTIZIE SUL TEMA

Elezioni comunali 2020

Per le realtà al di sopra dei 15mila abitanti (nel nostro caso Segrate e Cologno Monzese, unici Municipi al voto) il successivo eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020.

Clicca e scopri tutte le notizie relative a ciascun Comune:

