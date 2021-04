Dio vuole fare il sindaco di Pioltello. Ecco chi è il secondo candidato alla guida della città

Il Movimento 5 stelle ha scelto il suo candidato in vista delle elezioni del prossimo autunno. Sarà Giampiero Dio il portavoce dei pentastellati che sfiderà il sindaco uscente Ivonne Cosciotti.

Docente presso l’Accademia Formativa Martesana di Gorgonzola, 47 anni, Giampiero Dio è l’attuale capogruppo del M5s in Consiglio comunale. Attivista della prima ora, si è avvicinato al Movimento nel 2009 quando sono nati i primi meetup. Nel 2014 si è presentato per la prima volta alle urne a sostegno della candidata Paola Bocciarelli, quindi nel 2016 quando la leader del gruppo era Monica Sivieri.

Già cinque anni fa mi era stato chiesto di guidare il M5s, ma all’epoca per motivi di lavoro non mi sentivo in grado di ricoprire al meglio il ruolo. Ho sostenuto Monica con convinzione e dopo cinque anni di attività come consigliere penso di aver raggiunto la maturità giusta per candidarmi come sindaco. Oggi so come funziona l’ente, mi muovo meglio all’interno della macchina e ho una visione più completa di quello che viene richiesto a un amministratore