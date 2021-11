Spacciatore e ladro: arrestato, dovrà scontare 4 anni

Il blitz dei Carabinieri

Militari intrvenuti a Trezzo sull'Adda

I Carabinieri hanno arrestato questa mattina venerdì 19 novembre 2021 un 54enne marocchino di Trezzo sull'Adda per furto e spaccio.

I militari sono intervenuti questa mattina a Trezzo, per raggiungere il 54enne marocchino destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della procura per il tribunale di Milano. L'uomo rintracciato proprio in paese, dovrà scontare un cumulo di pene di 4 anni, 10 mesi e 28 giorni di reclusione per i reati di detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e furto aggravato.

I fatti sono stati commessi dal 2009 al 2020 nei territori di Trezzo, Ciserano e Brembate. L'uomo è stato incarcerato a Bollate.