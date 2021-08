Ladri al cimitero: depredate 42 tombe

Quarantadue tombe depredate di portafoto, vasi, statue e oggetti in metallo di ornamento - bronzo, ottone o rame. E' la triste scoperta fatta da cittadini e custode all’apertura del cimitero storico di Gorgonzola 23 agosto 2021.

Ladri al cimitero di Gorgonzola

I furti sono avvenuti nel corso del fine settimana, complice il periodo estivo che per caldo e ferie vede un minor numero di visitatori, e hanno interessato un’area centrale del camposanto con tombe di famiglia risalenti agli anni Quaranta e Sessanta, alle spalle della Cappella dedicata ai Caduti.

Le Forze dell’ordine, che hanno effettuato un sopralluogo dopo la segnalazione dei furti, stanno visionando i video delle telecamere di sorveglianza in prossimità del cimitero e della zona per individuare ogni informazione utile allo svolgimento delle indagini.

Ad eccezione di fiori rubati e segnalati agli uffici comunali lo scorso anno, sono circa 10 anni che il cimitero storico non rientrava nel mirino dei ladri.

La rabbia del sindaco

La vicenda ha scosso ovviamente la comunità. E anche il sindaco Angelo Stucchi ha voluto dire la sua

Non è accettabile che vi siano persone che commettono questi furti che vanno a ferire profondamente il sentimento di ricordo, affetto e riconoscenza verso i nostri famigliari defunti. Sottrarre l’immagine di chi è caro è da condannare non solo sul piano civile, ma soprattutto umano.

L’invito per chi ha subìto un furto è quello di svolgere regolare denuncia al Comando dei Carabinieri presso la stazione di Via Trieste 131 corredata, ove possibile, da foto della tomba per poter agevolare la ricerca e l’identificazione della refurtiva.

Se è necessario contrastate queste azioni con l’educazione e il senso civico, è indubbio che la sorveglianza può rappresentare un deterrente utile per scoraggiare queste riprovevoli ruberie – conclude il primo cittadino – Per questo motivo intendiamo agire prevedendo l’installazione di telecamere anche all’interno del camposanto e intensificando i controlli tramite la presenza in entrambi i cimiteri di agenti della Polizia locale.

Cimiteri nel mirino

Nelle ultime settimane numerosi cimiteri sono finiti nel mirino anche nell'Adda Martesana. A Trezzo sull'Adda, ad esempio, per due volte si sono verificati tentativi di furti di statue e arredi.

Episodi si sono recentemente verificati anche a Brugherio: