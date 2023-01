Polizia Locale e Carabinieri della Stazione di Vimodrone sono intervenuti oggi, giovedì 5 gennaio 2023, sulla Strada Padana Superiore per un grave incidente che ha visto coinvolti due veicoli: una Jaguar e uno scooter di grossa cilindrata. Ad avere la peggio il centauro 46enne.

Incidente sulla Padana Superiore a Vimodrone

Lo scontro è avvenuto intorno alle 17.15 nel tratto della Padana al confine tra Vimodrone e Milano, a poca distanza dal cimitero che si affaccia sulla ex Statale 11. Sul posto la Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in codice giallo un'ambulanza della Croce Bianca di Melzo e l'automedica proveniente dal Santa Maria delle Stelle. I soccorsi sono arrivati scortati da una pattuglia della Polizia Locale cittadina che ha dovuto chiedere il supporto dei Carabinieri per gestire il traffico lungo la strada.

Grave scontro tra Jaguar e scooter

Stando alle prime informazioni, l'incidente potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza allo svincolo da parte di uno dei mezzi coinvolti, una Jaguar bianca e uno scooter di grossa cilindrata. Alla guida di quest'ultimo un uomo di 46 anni che, nello scontro, è stato disarcionato dal mezzo cadendo rovinosamente sull'asfalto. A confermare la violenza dell'urto lo stato dei mezzi e la carreggiata cosparsa di detriti.

I sanitari lo hanno medicato sul posto e lo hanno caricato a bordo dell'ambulanza per poi trasportarlo in codice giallo al Pronto soccorso.

Le foto dell'incidente

Disagi alla circolazione

La strada è stata inizialmente chiusa al traffico nel senso di marcia interessato dall'incidente con i veicoli in transito dirottati su un'unica corsia. Al termine dei rilievi del caso, la strada è stata ripulita e i mezzi spostati. La ricostruzione dell'esatta dinamica, he passerà anche attraverso le testimonianze dei coinvolti, è in carico alla Polizia Locale di Vimodrone.