Auto finisce fuori strada sulla Provinciale, paura a Truccazzano

Vanno fuori strada sulla provinciale a Truccazzano e scatta il codice rosso. E' accaduto ieri sera, una manciata di minuti prima delle 20 sulla Sp14, già teatro di tanti incidenti, alcuni anche mortali.

Ieri sera, sul tratto che da Melzo porta a Truccazzano, due persone a bordo di un veicolo sono finiti fuori strada. Forse una manovra azzardata, forse la poca visibilità sul tratto, forse una distrazione: sta di fatto che entrambi sono finiti fuori dalla carreggiata in un batter d'occhio. Due ambulanze e un'automedica si sono precipitate sul posto in codice rosso, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Pioltello e ai Vigili del Fuoco. Tuttavia, uno dei due a bordo della vettura è finito in ospedale in codice giallo, con qualche contusione. L'altra persona non è stata trasportata. L'ennesimo incidente su un tratto che non smette di far parlare di se per la sua pericolosità.