Medici di base a Gorgonzola, ci sono buone notizie

I pazienti di Gorgonzola che avevano perso il loro medico di famiglia perché andato in pensione possono tirare un sospiro di sollievo. Ma prima dovranno effettuare la conferma della scelta di persona o attraverso il portale di Regione Lombardia.

Gorgonzola, in arrivo medici di base a tempo indeterminato

Gli ex pazienti di due medici di famiglia andati in pensione negli ultimi mesi hanno passato un periodo molto difficile: per essere visitati o ottenere le ricette necessarie alle loro patologie si sono dovuti adattare a spostarsi tra i diversi sostituti temporanei arrivati e per alcune settimane l'unica alternativa è stata rivolgersi alla Guardia medica.

Finalmente, però, potranno contare su una figura di riferimento definitiva. Gli ex assistiti della dottoressa Maria Stella Matonti potranno contare sul medico Vincenzo De Maio, che prenderà servizio dal 5 luglio 2021 con sede in vicolo Corridoni 8. Gli utenti, però da giovedì 1 luglio dovranno rifare la scelta recandosi allo sportello Ats di via Bellini per la nuova iscrizione oppure tramite il portale regionale.

Anche Letizia Licata (che ha sostituito il dottor Fabio Iannotta) ha diffuso un avviso: