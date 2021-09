Concorso Miss Italia, la Martesana ha quattro ragazze in gara

Si terrà questa sera, sabato 11 settembre 2021, ad Arcene (Bergamo) la finale regionale di Miss Rocchetta Lombardia, viatico per ottenere il pass per Miss Italia. E la Martesana ha ben quattro concorrenti in gara su 25.

Quattro bellezze 'made in Martesana'

Si tratta di Martina Maiorana, 18 anni di Cernusco sul Naviglio, Valeria Trombetta, 18enne di Segrate, Alessia Ferrari, 19enne di Pozzo d'Adda, e Martina Oldani, ventenne di Gessate.

Se la dovranno vedere con altre 21 bellezze per ottenere il titolo di Miss Rocchetta Lombardia, che regala il biglietto per le pre-finali nazionali del concorso di Miss Italia (che quest'anno si terrà a dicembre).

La finale incomincerà questa sera alle 20.

Due anni fa era stata la bella Alessia Pasqualon di Cassina de' Pecchi la bellezza della Martesana a riuscire ad arrivare alla finalissima trasmessa su Rai Uno nella quale si assegnava il titolo di Miss Italia.