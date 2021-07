Strapotere Diavoli Rosa: Scudetto anche per l'U15

Secondo Scudetto 2021 per i Diavoli Rosa Brugherio: l'Under 15 è campione nazionale di categoria.

Tre giorni da favola

La società rosanero ha visto la sua formazione Under 15, allestita nell'ambito della collaborazione con la Powervolley Milano, imporsi nel Campionato nazionale di categoria, portando a termine uno splendido percorso, iniziato nella fase territoriale e concluso con una meravigliosa serie di vittorie nell'ambito delle Finali tricolore, disputatesi fra martedì e giovedì in Liguria, fra Alassio e Albenga. L'ultima di questa, la finale, ha visto la formazione di matrice brugherese superare Treviso con il punteggio di 3-1. In precedenza la Diavoli-Powervolley aveva avuto ragione dei catanesi del Saturnia (3-0) , di Civitanova (3-1) e, in semifinale, della Matervolley Castellana, regolata con un altro 3-0. Poi la finale di giovedì mattina, conclusasi con il trionfo.

Diavoli Rosa, doppietta tricolore

La sinergia fra Diavoli Rosa e Powervolley in questa stagione sta dando dei frutti meravigliosi. Qualche settimana fa era già maturato il titolo nazionale di categoria Under 17, con la formazione allenata da Daniele Morato che aveva dominato la scena alle finali di Castellana Grotte . E la stagione della società brughese aveva già toccato vette notevoli con la Prima squadra, che aveva fatto benissimo nel campionato di serie A3, fino ad arrivare alla finale dei playoff validi per il passaggio in A2.

E non è finita...

Le formazioni della scuderia rosanero hanno la possibilità di completare un tris tricolore che avrebbe dello storico. Da domani - venerdì - fino a domenica Fano ospiterà le Finali nazionali di categoria Under 19: fra le squadre in lizza per il successo finale c'è pure la compagine targata Diavoli Rosa, che non parte con tutti i favori del pronostico, visto che a livello regionale era stata piegata all'ultimo atto dal Vero Volley Monza. Visto quello che hanno fatto i "colleghi" più giovani, però, non sembra proprio il caso di porre limiti alle possibilità dei ragazzi in rosanero.

Sulla Gazzetta della Martesana in edicola e disponibile on line nella versione sfogliabile da sabato 10 luglio ampio servizio speciale dedicato alle squadre della Diavoli Rosa-Powervolley impegnate nelle finali dei Campionati giovanili nazionali di pallavolo.