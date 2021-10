Serie D Girone D: La Tritium non si ripete. Vince il Ghiviborgo

La Tritium non riesce a ripetersi e cede in trasferta contro il Ghiviborgo. Dopo la vittoria casalinga sull'Alcione nel turno infrasettimanale, la squadra di mister Danilo Tricarico è stata battuta per 2-1 in terra Toscana.

La Tritium non si ripete. Vince il Ghiviborgo

Serviva confermare il buon risultato di mercoledì per continuare a collezionare punti importanti per la classifica, ma la rete di Gobbi al 44' del primo tempo non è bastata alla Tritium per portare a casa la seconda vittoria consecutiva. Nella ripresa, infatti, la formazione abduana è stata ripresa prima dal gol di Tragni al 60', mentre nel finale è stata decisiva la rete decisiva di Aloia che ha definitivamente strappato i tre punti ai trezzesi.

Il tabellino

GHIVIBORGO 2

TRITIUM 1

RETI: 44' Gobbi (T), 60' Tragni (G), 84' Aloia (G)

TRITIUM: Miori, Passerini, Caferri, Cisternino, Allodi, Messina, Rebolini, Pezzotta, Gobbi, Montalbano, Speziale. A disp. Migliore, Benatti, Aquilino, Beretta, Di Cesare, Motta, Cazzaniga, Bozzoli, Doria. All. Tricarico