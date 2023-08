Matteo Zurloni show: vince la Coppa del Mondo e vola alle Olimpiadi

Il sogno è diventato realtà: Matteo Zurloni andrà alle Olimpiadi. L'atleta di Cassano d'Adda, cresciuto nella Big Walls di Brugherio, ha vinto la Coppa del Mondo di arrampicata speed, guadagnando così l'accesso ai Giochi di Parigi 2024. Un risultato straordinario, che porta lustro all'intera Martesana e che corona un percorso di costante crescita.

Matteo Zurloni campione del mondo

Già durante le qualificazioni Zurloni era sembrato in ottima forma. Reduce dalla vittoria dell'ultima tappa di Coppa Italia, l'atleta cassanese aveva chiuso un’ottima qualifica realizzando in entrambe le run buonissimi tempi (5.24 e 5.27) e accaparrandosi un importante 6° posto in ottica finali. Nell'atto conclusivo, Zurloni ha poi confermato il suo stato di grazia. Agli ottavi ha avuto la meglio sul francese Bassa Mawem prima di superare ai quarti il cinese Peng Wu. Proprio ai quarti ha anche migliorato il record europeo (5.02), di cui era già detentore. In semifinale si è sbarazzato dell’indonesiano Rahmad Adi Mulyono con un ottimo 5.13. In finale il giovane di Cassano d'Adda ha quindi avuto la meglio sul cinese Jinbao Long, grazie alla falsa partenza di quest'ultimo e al suo 5.56. Una vittoria che gli è valsa l'oro nella Coppa del Mondo di Berna, ma non solo.

La tappa svizzera assegnava, infatti, anche i primi due pass olimpici per gli atleti speed. Di conseguenza, non soltanto Zurloni può fregiarsi del titolo di campione del mondo, ma ha anche guadagnato l'accesso alle Olimpiadi in programma a Parigi il prossimo anno.

Qui i risultati delle finali.