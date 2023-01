Buon esordio della Canottieri Tritium alla gara nazionale Eupilio

Buon esordio stagionale per i ragazzi della Canottieri Tritium di Trezzo sull'Adda. Nello scorso week end, sulle acque del lago di Pusiano, alla prima regata nazionale della stagione, la Tritium ha conquistato (in equipaggi misti) ben 4 ori, 1 argento e 2 bronzi.

La Tritium si prepara a una grande stagione

Nella giornata di sabato 21 gennaio 2023 le gare sono state sospese per il troppo vento e i ragazzi non hanno potuto cimentarsi nella specialità del singolo. Le regate annullate sarebbero state un ottimo banco di prova per il direttore tecnico per valutare lo stato di forma dei vogatori. Si è svolta invece, in perfette condizioni meteo, la giornata di domenica 22 gennaio 2023 che ha visto gli atleti gareggiare su barche multiple.

Tanti i riconoscimenti

Prima convocazione e primo oro nel comitato Lombardia per Elia Maniscalco nella categoria Cadetti nella specialità dell'otto. Altra medaglia d'oro per il Alessandro Pozzi, campione d Europa in carica, in doppio con il collega De Miliani (neo campione del mondo) nella specialità del doppio Pl. Ha vinto anche il quattro di coppia under 23 dei trezzesi Riccò e Crivello in equipaggio misto con Speranza Prà e Idroscalo. Asia Ferrari in misto con la canottieri Candia ha raggiunto il gradino più alto del podio. Dopo un inverno costellato da problemi di salute, è riuscita a conquistare questo importantissimo traguardo. Argento nel quattro di coppia Pl per Mattia Bolis in misto con Idroscalo e bronzo per Aurora Toffanello, che fa presagire una stagione ricca di soddisfazioni visto il suo buon percorso di preparazione invernale.

Bronzo per Andrea Botezat e Gabriel D'Alessandro nella specialità dell'otto ragazzi in misto con Candia. Buoni piazzamenti, ma per ora fuori dal podio, per la categoria Ragazzi con l'esordio di Elia Bertaglio, Lorenzo Artisei, Tommaso Vavassori e Andrea Cairoli (quest'ultimo già al secondo anno Ragazzi).

Per le categorie Cadetti e allievi C in gara c’erano Alessandro Merletti, Giulio Gaspani, Davide e Luca Motta, Giona Barzaghi e Alessandro Dell' Olio. A guidare la squadra, oltre al direttore tecnico Daniele Gilardoni, c’erano gli allenatori Sabrina Crivello, Dario Lecchi, Elisa Mapelli e il nuovo direttore sportivo Giuseppe D'Alessandro.

La soddisfazione della società

Il direttore tecnico Gilardoni è soddisfatto del lavoro svolto dai ragazzi che si sono impegnati molto per onorare la maglia in questa prima trasferta. Con il presidente Maniscalco, sempre presente sui campi di gara, gli allenatori hanno ringraziato tutti i genitori che con il loro aiuto stanno rendendo la Tritium un punto di riferimento per il territorio, non solo per i risultati agonistici ma anche per l'impegno sociale.

Il prossimo appuntamento sarà a Torino l'11 e il 12 febbraio 2023.