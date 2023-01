Infortunio sul lavoro oggi, martedì 24 gennaio 2023, a Trezzo sull'Adda. Una donna si è ferita la mano con il trapano ed è stata portata in ospedale in codice giallo.

Incidente sul lavoro a Trezzo

L'allarme è scattato intorno alle 13.40 in una ditta in viale Lombardia a Trezzo sull'Adda. Una donna di 36 anni stava assemblando dei pezzi quando si è ferita con il trapano che stava usando. La punta si è infilata nella mano e i colleghi sono subito accorsi in suo aiuto e hanno chiamato il 112.

Sul posto sono arrivati un'automedica, un'ambulanza della Croce Azzurra di Trezzo e la Polizia Locale. Dopo le prime cure sul posto, l'operaia è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Trattandosi di un infortunio sul lavoro, sarà il personale dell'Ats (Azienda tutela salute) a effettuare le verifiche sulla sicurezza del posto.