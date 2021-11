Basket Serie C 10a giornata - Gorgonzola si ferma, Novate vince e sale a pari punti in classifica

il punto

Il Basket Melzo esce sconfitto dallo scontro di vertice con Robbiano, ma resta ai vertici del girone. Oggi in campo la Libertas Cernusco

Nel fine settimana del campionato di basket Serie C è arrivata la prima sconfitta stagionale per la Nuova Argentia Gorgonzola, che dopo 9 vittorie è stata fermata sul campo di Novate. Sconfitta anche per il Basket Melzo femminile. Oggi, lunedì 29 novembre 2021, in campo la Libertas Cernusco contro Romano di Lombardia.

Basket Serie C 10a giornata - Gorgonzola si ferma

Dopo il successo nel recupero contro i giovani dell'Olimpia Milano, la Nuova Argentia Gorgonzola ha dovuto subire la prima sconfitta della stagione, arrivata dopo un filotto di nove vittorie consecutive che ha portato la squadra di coach Andrea Scaltrito al comando del girone. Domenica sera, 28 novembre 2021, Gorgonzola è stata battuta in trasferta da Novate, che ne ha così approfittato per agganciare la Nuova Argentia in vetta alla classifica a quota 18 punti. La partita è stata a lungo combattuta, con Gorgonzola che ha saputo rimontare uno svantaggio di 8 punti all'intervallo (50-42), cedendo però nel punto a punto finale dopo altri due quarti tirati, 84-80. Nel prossimo turno, sabato 4 dicembre 2021, l'Argentia ospiterà il San Pio X Milano.

Nel campionato di Serie C femminile, prima sconfitta anche per il Basket Melzo, che nello scontro diretto d'alta classifica non è riuscito ad avere la meglio contro Robbiano, che si è imposto a Melzo per 50-57, allungando in classifica. Melzo chiude comunque il girone d'andata in alta classifica e sabato ospiterà Biassono per la prima sfida di ritorno.

Il tabellino

O.SA.L. Novate - Nuova Argentia Gorgonzola 84 - 80

Parziali 26-25, 50-42, 68-67

Gorgonzola: Ruzzon 19, Parlato 18, Pietrobon 14, Zennaro 12, Milanesi 7, Trassini 6, Beretta 2, Foresti 2, Meroni, Nodari ne, All. Scaltrito