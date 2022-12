Verso le elezioni, l'ex sindaco di Cologno Monzese tira dritto: "Ecco la mia lista" (senza partiti)

L’ex sindaco Angelo Rocchi di Cologno Monzese va dritto per la sua strada e continua a lavorare verso le elezioni amministrative della prossima primavera, il tutto smarcandosi dal "suo" partito (la Lega) con il quale a Cologno, dopo il commissariamento di luglio e lo scioglimento anticipato della sua Amministrazione, le strade sembrano ormai correre nettamente parallele e distinte.

Angelo Rocchi presenta la sua lista

A distanza di poche settimane dall’annuncio della sua ricandidatura a sindaco (il primo e l’unico ad averlo fatto, al momento), il borgomastro uscente ha compiuto un passo in avanti in più, presentando ufficialmente non solo il nome della sua lista civica, ma anche il simbolo: si chiama "Avanti con Rocchi sindaco". Come dire: "Io ci sono, alla faccia di chi mi credeva bollito politicamente".

"Me lo hanno chiesto in tanti"

In tanti me lo avete chiesto. Dopo una attenta riflessione, ho deciso di ricandidarmi come sindaco di questa città. Io intanto sto andando avanti, per proseguire con il cambiamento con una nuova civica, nuove idee e nuove persone. Io ci sono

Queste le parole di Rocchi in un video pubblicato sui social. Cosa accadrà allora? Di sicuro la ricandidatura rischia di complicare e non poco il tavolo del centrodestra. Tuttavia, amara consolazione, la situazione sul fronte del centrosinistra non è migliore.

"Ho nemici agguerriti"

Per le alleanze locali ci vuole ancora un po’ di tempo. Ho voluto confermare ancora la candidatura perché le informazioni che circolano sul mio conto non sempre sono corrette. Ho ovviamente nemici agguerriti, che fanno il loro gioco e dicono falsità

Insomma, ne vedremo (e sentiremo) delle belle.