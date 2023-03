Verso le elezioni, il centrodestra di Brugherio ha scelto il suo candidato sindaco

Il centrodestra di Brugherio ha scelto. Il candidato sindaco unitario della coalizione in vista delle ormai imminenti elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023 è Roberto Assi. Il capogruppo uscente della lista civica Brugherio popolare europea, che aveva tentato la corsa "in solitaria" già cinque anni fa, è sostenuto ora in maniera compatta da tutti i partiti della coalizione: da Fratelli d'Italia alla Lega, passando per Forza Italia.

L'annuncio del candidato sindaco del centrodestra brugherese

L'annuncio (con presentazione ufficiale) della sua ridiscesa in campo (che girava nei corridoi da alcune settimane) avverrà domani, venerdì 10 marzo 2023, proprio nella sede della civica in via Vittorio Veneto 4, in occasione di una conferenza stampa indetta alle 18.30.

"Progetto unitario frutto di linee programmatiche e indirizzi politici"

I segretari e i coordinatori del centrodestra cittadino - Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e lista civica Brugherio Popolare Europea - sono lieti di comunicare che, in occasione delle prossime elezioni comunali, hanno deciso di proporre alla città un progetto unitario, frutto della condivisione di linee programmatiche e indirizzi politici.

Queste le parole condivise da tutte le forze del campo di centrodestra.