Niente terzo polo a Cernusco sul Naviglio, rimpallo di responsabilità tra le sinistre

fumata nera

Salta la possibilità di un accordo tra Vivere Cernusco e Sinistra per Cernusco. Le ragioni della rottura delle trattative.

Il terzo polo non ci sarà. Niente intesa tra le "sinistre" di Cernusco sul Naviglio. Vivere Cernusco, fuoriuscita a dicembre dalla maggioranza, e le liste Sinistra per Cernusco - La città in Comune non hanno trovato l'accordo.

Nessuna intesa tra le sinistre di Cernusco

Come anticipato sabato 5 marzo 2022 dalla Gazzetta della Martesana, il nodo principale da sciogliere era legato al nome del candidato sindaco. Ieri sera, lunedì 7 marzo 2022, si è tenuto l'ultimo vertice decisivo, ma la fumata è stata nera. La ricostruzione di Sinistra per Cernusco - La città in Comune è netta nell'addossare la responsabilità al gruppo dell'ex assessore Giordano Marchetti.

"Negli ultimi mesi, in vista delle prossime elezioni amministrative, ci siamo impegnati senza riserve, superando dubbi e obiezioni, per la costruzione di una nuova coalizione politica convinti della necessità e possibilità di dare alla nostra città un buon governo all’altezza delle aspettative dei cittadini - si legge in un comunicato - Il proficuo confronto programmatico sviluppatosi tra noi, Vivere Cernusco e una costituenda lista civica ci aveva confermati nella speranza di mettere in campo un raggruppamento qualificato sia sul piano dei valori e dei contenuti che delle competenze umane e chiaramente alternativi alle altre forze in campo.

La proposta delle primarie