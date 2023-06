Prima volta in Consiglio e già in maggioranza, il successo del Terzo Polo a Gorgonzola

Sono all'esordio in politica locale a Gorgonzola, e adesso gli esponenti di Azione e Italia viva possono dirsi soddisfatti del risultato raggiunto alle elezioni, visto che hanno conquistato un seggio in Consiglio comunale, e per di più in maggioranza.

Azione e Italia viva in maggioranza a Gorgonzola

Strategicamente si sono mossi al meglio, questo è facilmente verificabile: nonostante gli attriti a livello nazionale tra i rispettivi leader Carlo Calenda e Matteo Renzi, Azione e Italia viva hanno collaborato a Gorgonzola per le elezioni amministrative tenendo fede al progetto di una lista unica, e hanno deciso di sostenere il centrosinistra di Ilaria Scaccabarozzi, che alla fine, come ha confermato lo spoglio dopo il ballottaggio di lunedì 29 maggio 2023, è diventata sindaca a Gorgonzola.

Ecco, dunque, che il Terzo Polo oltre a risultare tra i vincitori ha conquistato persino un seggio, e in maggioranza, in Consiglio comunale. Il posto in parlamentino spetta al giovane Gianluca Villa (Azione), che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista.

La soddisfazione degli esponenti del Terzo Polo

Ecco le parole con cui gli esponenti dei partiti hanno gioito dopo il traguardo raggiunto.