Politiche 2022: ecco i (pochi) candidati dell'Adda Martesana

Le elezioni del 25 settembre segneranno una doppia prima volta. Da una parte, c'è l'estensione del diritto di voto per il Senato anche a chi ha meno di 25 anni (e più 18). Dall'altra c'è l'esordio della riforma costituzionale approvata a settembre 2020, la scure anti-casta che ridurrà il numero di parlamentari.

Politiche 2022: calano i parlamentari in Lombardia

Nel 2018, la Camera contava 102 lombardi, il Senato 49. Dopo il 25 settembre, le poltrone occupate passeranno rispettivamente a 64 e 31.

A non cambiare rispetto a quattro anni fa è, invece, il sistema elettorale. Anche questa volta si voterà con il "Rosatellum", che divide i collegi elettorali in uninominali e plurinominali. I primi prevedono l'elezione di un solo rappresentante con sistema maggioritario: il candidato che ottiene un voto in più rispetto agli altri vince. I secondi, invece, assegnano i seggi con un metodo proporzionale, distribuendoli tra i partiti sulla base dei voti ottenuti.

Cala anche il numero dei candidati dell'Adda Martesana

Quattro anni fa erano 14 i rappresentanti candidati dall'Adda Martesana. Questa volta saranno solo 8.

Quanto ai Senatori uscenti, solo Simona Malpezzi è stata ricandidata. Eugenio Comincini, invece, ha scelto di ritirarsi.

Ecco i nomi degli otto candidati del nostro territorio che tenteranno la corsa verso al Parlamento

Antonio Saggese (Noi Moderati), di Cologno Monzese;

(Unione popolare), di Inzago;

(Partito democratico), di Pioltello;

(Forza Italia), di Pessano con Bornago;

(Unione popolare), di Cernusco sul Naviglio;

(Azione), di Segrate;

(Italia Viva), di Segrate;

(Alleanza Verdi e Sinistra);

