Majorino in visita a Cassano

Il candidato alla presidenza di Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino ha fatto visita questa mattina, domenica a Cassano d'Adda.

All'incontro sono intervenuti i candidati al Consiglio regionale: Paolo Romano, Eugenio Comincini, Paolo Cova, Carmela Rozza, Carlo Borghetti, Paola Bocci e Diana De Marchi. L'incontro è stato organizzato dai Circoli del Pd di Cassano, Vaprio, Trezzo, Trezzano Rosa, Pozzo d'Adda, Basiano, Masate, Inzago e Gessate.

La sanità e l'ambiente sono stati due dei temi toccati da Majorino nel corso del suo intervento cassanese.

Siamo partiti a fine novembre e sui giornali ci si chiedeva chi arriverà secondi tra noi e Moratti, ora ci si chiede chi farà il presidente tra me e Fontana

ha sottolineato

Per quanto riguarda la sanità Majorino ha sottolineato quello che ha definito lo scandalo liste d’attesa,

"Vuoi curarti? Paga. Oggi uno su nove rinuncia a curarsi. A un certo punto ci sarà un aggravio sulla sanità. E' folle è sbagliato. Serve una riforma. C'è un'emergenza per i medici di base, e Fontana e Moratti non hanno fatto nulla. Non accettiamo lezioni sulla sanità da Fontana e Gallera che hanno messo i positivi nelle Rsa".