E' arrivata la conferma dai Provinciali e da oggi, 21 marzo 2023, è ufficiale: i tre partiti di centrodestra al governo, Fratelli d'Italia con Lega e Forza Italia, si presenteranno uniti sostenendo la candidatura di Fabio Iannotta (Fdi) a Gorgonzola.

Ormai è ufficiale: i tre partiti che hanno vinto alle nazionali e alle regionali in Lombardia hanno deciso di presentarsi insieme alle elezioni amministrative di Gorgonzola, per cui i cittadini dovranno recarsi alle urne il 14 e 15 maggio.

Sembrava che il capolista, Fdi, fosse destinato alla corsa in solitaria, e invece le direttive dei Provinciali sono state molto chiare: i partiti devono coalizzarsi. E naturalmente il candidato da sostenere non può essere che uno, quello presentato da tempo da Fratelli d'Italia, Fabio Iannotta, medico di base locale.

Una decisione che sembrava aver lasciato l'amaro in bocca anche a Lega e Forza Italia all'inizio, ma oggi i partiti sono pronti a superare le apparenti divergenze e dare man forte a Iannotta.

Dunque il centrodestra "storico" gorgonzolese si troverà da un lato i partiti, dall'altro il polo civico, per ora formato da Matteo Pedercini, candidato sindaco, sostenuto da Walter Baldi, Giuseppe Olivieri e anche da Mauro Gironi, che nonostante sia in Consiglio comunale come esponente Lega ha preso le distanze dalla decisione del suo partito.

La decisione di candidare Iannotta non aveva fatto piacere ai Lumbard e a Fi perché ritenevano il dottore "poco esperto in politica locale", un problema cui oggi lo stesso candidato ha risposto così:

Quella che è stata definita una debolezza per me è un punto di forza. La gente è stanca di vedere sempre le stesse facce da un lato, e dall'altro perché per amministrare bene non bisogna per forza aver fatto pratica nella politica locale. In qualità di sindaco ciò che conta di più è saper ascoltare i cittadini e tante volte mi sono trovato ad ascoltare la gente, con le sue problematiche. L'esperienza non sta nelle cose in sé, ma nelle persone.