Giorgia Meloni apre la campagna elettorale a Segrate

Parte con il botto la campagna elettorale a Segrate. Oggi, lunedì 20 luglio 2020, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, sarà in città per sostenere Luca Sirtori, candidato della coalizione Lega-FdI.

Giorgia Meloni a Segrate

La presidente del partito sarà a Segrate e oggi alle 17 incontrerà la stampa per una chiacchierata sulle Amministrative del prossimo 20-21 settembre.

La situazione segratese

Sirtori è l’uomo scelto da Lega e Fratelli d’Italia per la competizione elettorale. Un “parto” sofferto. La Lega inizialmente aveva presentato Terry Schiavo, che poi proprio nei giorni scorsi ha fatto un passo indietro in nome dell’alleanza. Di cui non farà parte Forza Italia, che andrà con un candidato proprio, insieme alle liste civiche.

All’incontro con la stampa parteciperanno la senatrice Daniela Santanchè, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, e Sandro Sisler, coordinatore provinciale di Milano. Saranno inoltre presenti parlamentari e componenti dell’esecutivo nazionale del partito.

