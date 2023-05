Elezioni comunali, ballottaggi: i dati delle affluenze a Cologno Monzese e Gorgonzola

Ecco i primi dati in merito alle affluenze a Cologno Monzese e Gorgonzola, dove si sono aperte questa mattina alle 7 domenica 27 maggio 2023 le urne per i ballottaggi a e Gorgonzola per l'elezione del nuovo sindaco. Nella precedente tornata infatti, nessuno dei candidati (a differenza di quanto invece è accaduto a Brugherio) aveva raggiunto la maggioranza delle preferenze.

I dati delle affluenze

Alle 12 a Cologno aveva votato il 10,41% degli aventi diritto contro l'11,86% del primo turno. A Gorgonzola si conferma una percentuale leggermente più alta: 12,85% contro il 13,60 del primo turno.

Gli sfidanti a Cologno Monzese

I cittadini colognesi dovranno scegliere tra Stefano Zanelli (sostenuto da Pd, Cologno Solidale e Democratica, Cologno Libera, Movimento Cinque Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra) e Giuseppe Di Bari, appoggiato da Fratelli d'Italia, lista Di Bari Sindaco-Cologno nel Cuore, Forza Italia, Lega Padana Lombardia e Udc.

Di Bari per il ballottaggio ha firmato l'apparentamento con Noi Moderati, che in occasione del primo turno delle Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 aveva sposato la candidatura a sindaco di Angelo Rocchi.

I due aspiranti sindaco di Gorgonzola

A Gorgonzola la sfida è diretta tra centrosinistra e centrodestra. Da un lato Ilaria Scaccabarozzi, sostenuta dalle stesse liste che l'hanno appoggiata anche nel corso del primo turno: Insieme per Gorgonzola, il Partito democratico, In Comune - Movimento civico e Azione Italia viva.

Dall'altra parte c'è Fabio Iannotta, che oltre ai partiti della coalizione originaria, ossia Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, potrà contare sul supporto del polo civico, formato dalle liste Progetto uniti per fare, Grande Gorgonzola e Rinnoviamo Gorgonzola, dato l'apparentamento che l'aspirante primo cittadino ha firmato con le civiche.

I residenti dei due Comuni interessati possono votare oggi fino alle 23 e domani lunedì 29 maggio dalle 7 alle 15 secondo le modalità consuete. Potrete restare aggiornati sulle affluenze e lo spoglio consultando il nostro sito Prima la Martesama.it.