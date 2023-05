A Brugherio finisce l'era Troiano: la fascia passa al nuovo sindaco Roberto Assi

Non sono mancati momenti di commozione in occasione della cerimonia di consegna della fascia tricolore al nuovo sindaco di Brugherio Roberto Assi, che sostenuto da Brugherio Popolare Europea, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia ha conquistato la vittoria alle elezioni di domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023 al primo turno, con quasi il 60% dei voti. Coincidenza (o destino?) ha voluto che ieri, mercoledì 17 maggio 2023, fosse anche il compleanno di Assi.

A Brugherio il passaggio della fascia

A porgergliela è stato il primo cittadino uscente Marco Troiano, giunto alla fine delle sue due Amministrazioni consecutive. Per Troiano ora si prospetta un ritorno alla vita "privata": tornerà a lavorare in Regione Lombardia, ma dall'1 settembre. Prima si concederà un po' di riposo, ha detto.

Come prima cosa (dandogli del lei, vista la location istituzionale), Troiano ha fatto gli auguri di compleanno al successore.

"Quel Tricolore sulle spalle pesa"

"Bisogna sempre ricordarsi che sotto quella fascia c'è una persona, con le proprie qualità e caratteristiche e anche con i suoi difetti - ha detto l'ex sindaco - A una persona si deve rispetto, anche sui social: potrà deludere o sorprendere positivamente, ma il rispetto non deve mai venire meno. Non ci sono boccette magiche, il Tricolore non trasmette superpoteri, ma super responsabilità. Pesa parecchio sulle spalle di chi la indossa, perché quando la si porta si rappresentano tutti e 36mila i brugheresi, anche chi non ci ha votato o non si è recato alle urne per le elezioni".

L'applauso del pubblico e le prime parole ufficiali del neo sindaco

Alla consegna della fascia, accompagnato da un lungo abbraccio tra i due, il pubblico presente in sala consiliare per la cerimonia si è lasciato andare a un fragoroso applauso. Poi a parlare (e a fare il suo primo discorso ufficiale in veste di sindaco) è stato proprio Assi, che al termine del momento istituzionale ha voluto consegnare una rosa rossa alla mamma presente in platea.

"Vedo il ruolo del sindaco come quello del servo che ha sì responsabilità, ma che non si aspetta nulla in cambio. Lavorerò al motto di 'servire, servire, servire'. Nessuno deve accampare crediti, siamo qui per servire. Ringrazio Troiano per lo stile e lo dico da persona che ha idee diverse e ha fatto opposizione in questi anni anche duramente: mi scuso se il comportamento può averti fatto soffrire, prevaricando la normale dialettica politica. Ho voluto che fosse proprio lui a consegnarmi la fascia. L'istituzione del sindaco resta ed è sempre giusta, a prescindere da chi riveste l'incarico. Sappiate voler bene alle istituzioni, anche contestando, come quando una mamma e un papà ci dicono cose che non ci piace sentire. Sento il peso della responsabilità e prendo l'impegno di mantenere un comportamento e un atteggiamento consoni, anche nell'abbigliamento".

Il primo Consiglio comunale dell'era Assi

Il primo Consiglio comunale dell'era Assi dovrebbe tenersi il 6 giugno. A presiederlo sarà Mariele Benzi, capolista di Bpe e record woman di preferenze, visto che ha sfiorato i mille voti personali. Un risultato che per quantità non conosce eguali sicuramente a Brugherio e nella provincia di Monza e Brianza. In quell'occasione si terrà anche la presentazione della nuova Giunta, ancora in fase di definizione. E l'elezione del presidente del parlamentino.