Brembate, dimissioni Savina Ferrari lascia il Consiglio

Savina Ferrari lascia l'incarico. Aveva iniziato la sua attività politica nel 2009 chiamata dall'ex sindaco Angelo Bonetti.

Un pezzo della recente storia politica di Brembate ha deciso di lasciare il Consiglio. Nei giorni scorsi, infatti, Savina Ferrari ha infatti rassegnato le sue dimissioni da consigliere comunale.

"Dopo quasi tredici anni di attività, è arrivato per me il momento di voltare pagina e di cedere il posto ai giovani - ha osservato - Il mio percorso politico è iniziato nel 2009 con l'ex sindaco Angelo Bonetti che ringrazio molto per avermi offerto l'opportunità di rendermi utile alla comunità"

"Fare politica non è un lavoro qualsiasi, è un impegno che richiede grossi sacrifici perché devi sacrificare un pezzo della tua vita, ma se fatto con passione vieni ripagato ampiamente con l'affetto e la stima dei cittadini: tutto questo non ha prezzo. non mi sono mai risparmiata, francamente non potevo fare di più e sono soddisfatta di quello che ho fatto"