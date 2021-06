Forti temporali in arrivo? Allerta meteo su Milano e provincia

Dopo giorni di caldo estivo oggi, domenica 20 giugno 2021, il meteo dovrebbe concedere una tregua. Ma occhio a possibili temporali anche di elevata intensità. La Protezione civile della Lombardia ha infatti emesso un'allerta meteo arancione per la zona del Milanese.

In particolare, una perturbazione potrebbe arrivare in serata, dopo le 20. Ecco la nota della Protezione civile:

Per la giornata di domenica 20 giugno, l'Europa occidentale è interessata da un intenso flusso di correnti sudoccidentali, umido e instabile, all'interno del quale potranno svilupparsi fenomeni temporaleschi di forte intensità. Seppure i fenomeni più diffusi ed intensi siano attesi sul versante estero delle Alpi, su Francia e Svizzera, vi è una moderata probabilità che si attivino i temporali anche sul versante italiano. Sulla Lombardia le condizioni saranno favorevoli anche a qualche fenomeno di forte intensità. In particolare: fino al mattino rovesci e temporali solo occasionali sulle aree montane alpine e prealpine; nel pomeriggio probabilità in aumento con possibile attivazione di una prima fase di temporali sparsi sulle zone alpine e prealpine, in sviluppo anche sulla Pianura ma con fenomeni più isolati e in progressione da Ovest verso Est; in serata possibile attivazione di una seconda fase principalmente sulle zone prealpine e sulle aree di Alta Pianura adiacenti. Fenomeni in temporaneo esaurimento nelle prime ore dopo la mezzanotte. Vento in rinforzo dal pomeriggio sulla Pianura occidentale e in montagna, specie su creste e valichi alpini

e sull'Appennino.