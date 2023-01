Il Gioco dei Presepi 2022 si appresta alla conclusione: ultimi giorni per votare

Si chiuderà ufficialmente alle 12 di venerdì 6 gennaio 2023 l'edizione di questo inverno del Gioco dei Presepi 2022.

Il Gioco dei Presepi 2022 si appresta alla conclusione

A oggi, lunedì 2 gennaio 2023, sono ben 89 le opere in gara in questa edizione festiva dell'iniziativa che da anni la Gazzetta della Martesana, la Gazzetta dell'Adda e Primalamartesana.it portano avanti in concomitanza con le feste. Una lunga cavalcata iniziata l'8 dicembre 2022, il giorno dell'Immacolata, e che come da tradizione si concluderà all'Epifania "che tutte le feste si porta via".

Alle 12 di venerdì 6 gennaio 2023 sarà stilata la classifica complessiva che determinerà i vincitori dell'edizione 2022 del Gioco dei Presepi. A ricevere il premio saranno le 10 opere più votate... più una (si tratta di un premio speciale deciso dalla redazione). La classifica finale sarà comunicata sabato 7 gennaio 2023 sulla Gazzetta della Martesana e la Gazzetta dell'Adda in edicola (la prima dell'anno) e acquistabile anche online attraverso l'edizione sfogliabile. Ovviamente sarà dedicato anche un ampio servizio dove ripercorreremo questa lunga cavalcata a suon di opere natalizie.

TUTTE LE OPERE IN GARA DA VOTARE

I premi finali

Quest'anno, grazie alla collaborazione con lo sponsor la pasticceria artigianale “La Dolciaria” di viale Lombardia 134 a Cologno Monzese, gestita dalla famiglia Guidone, saremo in grado di mettere a disposizione dei gustosissimi premi per i primi dieci (più uno) in classifica: in palio oltre ad abbonamenti digitali al vostro periodico preferito ci saranno anche torte, biscotti e dolcetti per continuare a festeggiare (e a mangiare) anche dopo l'Epifania.

Gli abbonamenti potranno essere ricevuti tramite emali, mentre per i premi dolciari è necessario recarsi presso la redazione di Pessano con Bornago in via Matteotti 1 per il ritiro (previo appuntamento). Per info si può scrivere all'indirizzo redazione@lamartesana.it

IL REGOLAMENTO DEL GIOCO