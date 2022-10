Quattro film tutti da gustare sulla Martesana, la sua storia e le sue bellezze

Quattro film, quattro cortometraggi sulla bellezza e la storia dell'Adda Martesana. Appuntamento tutto da gustare domenica 6 novembre, dalle 16, all'Auditorium della Casa delle Arti di Cernusco sul Naviglio.

I cortometraggi sulla Martesana

I film sono prodotti da Ecomuseo Martesana e realizzati in collaborazione con Emisfero Destro Teatro.

Raccontano il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del nostro territorio. Uno si intitola "Martesana, una lunga storia", un altro "Martesana, terra d'acque". Sono stati prodotti con una campagna di crowdfunding, "Martesana è... WOW!", lanciata da EcomuseoUn anno fa.

Offrono una panoramica, dal Medioevo al Novecento, del patrimonio storico-artistico della Martesana (castelli, ville, chiese, edifici di archeologia industriale) e dei maggiori luoghi di interesse del reticolo idrico (dai mulini alle rogge, dai fontanili ai parchi nati intorno ai laghi di cava).

Gli altri due corti

Gli altri due cortometraggi, "Il Naviglio piccolo Martesana" e "Gente in Martesana" sono invece stati finanziati da Regione Lombardia nell'ambito del progetto Mi.Ma.Mu. (Milano Martesana Muzzetta Sostenibili e Solidali), e raccontano del nostro Naviglio e delle persone che nei secoli hanno lasciato un segno in Martesana, dai personaggi illustri alla gente comune, come le donne filandere.

Insieme al sito internet di Ecomuseo (www.ecomuseomartesana.it), che raccoglie le schede informative su oltre 1.300 attrattività censite fra patrimonio materiale e immateriale, questi video rappresentano un tassello del kit multimediale "Martesana: ieri, oggi, domani" pensato per valorizzare il nostro territorio e farlo conoscere.

Destinatarie privilegiate di questa iniziativa sono le scuole secondarie di primo e secondo grado, le giovani generazioni che un domani tuteleranno questo patrimonio; ma lo scopo ultimo di questi cortometraggi è arrivare a stupire anche i residenti "distratti" e i viaggiatori curiosi.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.