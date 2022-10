Il parco di Villa Tasca intitolato a Elena Tironi

La cerimonia di intitolazione è avvenuta questa mattina, sabato a Brembate, alla presenza del sindaco Mario Doneda.

Amante della natura

Vibranti note di commozione questa mattina, sabato, a Brembate, sono state protagoniste della cerimonia di intitolazione del parco di villa Tasca a una donna brembatese che ha conquistato il cuore di tutti: Elena Tironi. Forte, tenace, corretta, semplice, diretta e intuitiva è stata definita dal collega Luciano Gelfi che in una lunga lettera, letta dalla figlia Martina, ha ricordato i tanti momenti insieme. Qualche lacrima, sì, ma soprattutto il ricordo dell'impegno nel suo lavoro come funzionaria tecnica del settore biodiversità della Regione Lombardia, semplicemente un'amante della natura in tutte le sue componenti. Una vita dedicata a importanti progetti che purtroppo è stata recisa nel 2018, a soli 52 anni. L'auspicio, ha detto il sindaco Mario Doneda durante la breve cerimonia, sia che la memoria di Elena possa presentarsi alla mente ogni volta qualcuno, varcando il cancello di villa Tasca e leggendo la targa intitolata, e serva da stimolo ed esempio per tutti.