Vaccini, in Lombardia somministrate 1.409.677 dosi

Lombardia, sono 1.409.677 i vaccini somministrati a ieri, giovedì 25 marzo 2021, quando in tutta la regione ne sono stati fatti 33.481.

Vaccini in Lombardia, si viaggia verso il milione e mezzo di dosi

Proseguono le vaccinazioni in Lombardia e si viaggia verso il milione e mezzo di dosi somministrate. La cifra raggiunta è 1.409.677 grazie alle 33.481 dosi di ieri, suddivise tra 23.610 prime dosi e 9.871 seconde dosi. Inizia a essere consistente il dato che riguarda i docenti delle scuole. A oggi, venerdì 26 marzo 2021, in tutta la regione risultano 121.995 i vaccini somministrati al personale scolastico.

Il punto della situazione per gli over 80

Gli over 80 che hanno diritto alla vaccinazione in Lombardia sono 725.923, di cui 49.577 sono ospiti nelle Rsa. Sempre prendendo come riferimento i dati aggiornati a mezzogiorno di oggi, sono state somministrate 491.202 dosi (di cui 360.049 prime dosi e 131.153 seconde dosi). L’ultimo dato disponibile sulle vaccinazioni giornaliere, quello di ieri, racconta che sono proprio i più anziani a rappresentare il numero più alto tra i gruppi che stanno ricevendo il vaccino in Lombardia: sono 17.601 quelli inoculati agli over 80 contro i 9.842 del personale scolastico e i 6.038 degli under 80.