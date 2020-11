Vaccini antinfluenzali si parte a Pioltello. Ecco come funziona VIDEO

La campagna vaccinale ha preso il via a Pioltello e sono già 1.600 le persone in attesa di ricevere la propria dose di antinfluenzale.

Vaccini si parte a Pioltello

A differenza di quanto sta accadendo in altri Comuni, dove i medici di base ancora stanno aspettando che Regione Lombardia tramite Ats invii le dosi di vaccino richieste dagli ambulatori, a Pioltello si è partiti ieri, lunedì 16 novembre 2020. Merito del progetto sperimentale messo in campo dal Comune in collaborazione con i medici di famiglia e con la cooperativa Iniziativa medica.

Ottima risposta dei cittadini

Il video racconta nel dettaglio la campagna vaccinale, unica nel suo genere, che si sta svolgendo tra i tre centri civici pioltellesi. Il primo dato che emerge è l’ottima risposta da parte della cittadinanza. Nella sola prima settimana, infatti, sono già 1.600 le persone che si sono prenotate per ricevere il vaccino. I medici lavorano sette giorni su sette su due turni, uno mattutino e uno pomeridiano, per rispondere alle richieste ed evitare che si creino assembramenti come successo in altre parti della Martesana (GUARDA QUI).

L’incognita Regione Lombardia

Ciò che al momento resta un’incognita è l’approvvigionamento delle dosi di vaccino. Regione Lombardia ha già fatto sapere che le dosi a disposizioni non sono sufficienti a rispondere alle richieste avanzate dai medici. Tanto che anche a Pioltello si è corso il rischio di dover rimandare la partenza della campagna di una settimana. Sono stati i medici che si sono dovuti attrezzare per andare a recuperare 1.200 dosi di medicinale (400 per ogni sede) direttamente a Vimercate. L’auspicio è che le forniture arrivino il prima possibile per poter proseguire a ritmo serrato nelle vaccinazioni.

