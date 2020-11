Vaccini a Gorgonzola, dopo il caos c’è una nuova sede

Vaccini a Gorgonzola, ospedale e Amministrazione sono corsi ai ripari trovando un altro posto più gestibile con ingresso e uscita separati.

Vaccini a Gorgonzola, si corre ai ripari

Venerdì scorso all’ospedale Serbelloni di Gorgonzola ci sono stati assembramenti per le vaccinazioni che hanno sollevato non poche polemiche. Così la Direzione e l’Amministrazione hanno deciso di spostare la sede. Venerdì 20 novembre 2020, quindi, coloro che hanno prenotato la vaccinazione dovranno recarsi al Centro intergenerazionale di via Oberdan. La Protezione civile darà una mano gestendo ingressi e uscite, che sono separate. E’ stato predisposto anche un grande spazio per chi attenderà il proprio turno, anche se la raccomandazione è di rispettare l’orario assegnato e non arrivare con troppo anticipo come successo in alcuni casi venerdì scorso. Saranno a disposizione tre box separati per somministrare il farmaco a tre persone alla volta a partire dalle 16.30. “Ringraziamo il Comune per la disponibilità dimostrata”, hanno commentato dalla Direzione dell’ospedale.

