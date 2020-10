Travolto da un camion dopo che era sceso per soccorrere un automobilista. Chi è il 29enne morto sulla Teem

E’ morto travolto da un camion lungo la Tangenziale Esterna di Milano, tra Pozzuolo e Gessate, dopo essere sceso a prestare soccorso al conducente del furgone che lo aveva tampone. Sebastiano Randone, 29 anni, ha perso tragicamente la vita venerdì 23 ottobre 2020: di recente si era trasferito a Pagnano di Merate, ma in passato aveva abitato anche a Calco, Airuno e Cornate d’Adda.

Travolto da un camion

“Vi vorrei ringraziare a tutti per aver condiviso attimi di vita di mio figlio e di esservi stretti nel mio dolore. In questo momento non so cosa dire. Non ho parole per quello che è successo. So per certo che Sebastiano e andato via da eroe. Per aiutare il prossimo a trovato la morte”: queste le parole scritte Gianluca Randone, papà di Sebastiano, sulla pagina Facebook del figlio, conosciuto in molti paesi del Meratese. Nato a Milano nel 1991, il giovane insieme ai suoi familiari aveva infatti vissuto a Cornate, quindi a Calco e ad Airuno. Poi si era trasferito in Sicilia e di recente era tornato in Brianza, precisamente a Pagnano.

Gli affettuosi ricordi di “Seba”

Grandi le testimonianze di affetto che gli amici di “Seba” hanno affidato alla sua pagina Facebook. Al momento non è ancora stata fissata la data del funerale.

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE