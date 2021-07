Tentato omicidio a Melzo: arrestati due ragazzi. Stavano cercando di fuggire in Francia

E' durata una manciata di ore la fuga dei due presunti autori del tentato omicidio di Melzo. Due ragazzi, un 18enne melzese e un 16enne di Pioltello, sono stati fermati dai Carabinieri a Ventimiglia mentre tentavano di fuggire in Francia.

Tentano di fuggire in Francia dopo il tentato omicidio a Melzo

Nella notte, a Ventimiglia, i Carabinieri della Compagnia di Pioltello hanno eseguito due decreti di fermo di indiziato di delitto emessi dalla Procura ordinaria e dalla Procura per i minorenni di Milano nei confronti di due giovani, ritenuti gli autori del tentato omicidio di un 19enne, avvenuto la sera di lunedì 26 luglio 2021 a Melzo.

Grazie alle ininterrotte indagini, condotte anche mediante il ricorso a strumenti tecnici, in meno di 24 ore i militari hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza sul conto dei due giovani, i quali sono stati fermati nel pomeriggio presso la banchina della stazione ferroviaria di Ventimiglia, in attesa di salire a bordo di un treno diretto in Francia, nel tentativo di fuggire alla loro cattura.

I due arrestati sono stati associati rispettivamente presso la casa circondariale di Sanremo e l'Istituto Penale Minorile di Genova.

L'aggressione

L'aggressione si era consumata nella serata di lunedì a Melzo. Attorno alle 23 il giovane si trovava insieme a tre amici in viale Gavazzi, al distributore automatico di bevande quando è stato avvicinato dai due aggressori che, con il volto coperto, lo hanno iniziato a colpire con calci e pugni. La vittima si è data alla fuga in via Monte Grappa. Qui, però, è stata raggiunta dai due aggressori, uno dei quali ha estratto un coltello e lo ha ripetutamente colpito. Quindi i due sono scappati facendo perdere le loro tracce.

Gli amici hanno chiamato i soccorsi e il 19enne è stato trasportato d'urgenza al San Raffaele. Le sue condizioni al momento rimangono gravi.