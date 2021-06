Tassista 51enne e papà di 4 figli: ecco chi è la vittima dell'incidente di Segrate

Siamo stati sconvolti da una di quelle notizie che nessuno vorrebbe mai sentirsi dare nella vita. Il nostro prima amico e poi collega Mel (Melchiorre Lupisella) ha perso la vita in un incidente in moto. Un amico, un padre, una persona eccezionale che lascia un vuoto assordante ed incolmabile in ognuno di noi. Questo vuole essere solo un piccolissimo gesto per tutta la sua famiglia, la sua compagna e i suoi 4 figli, che Mel amava sopra ogni cosa. Mel ci manchi e ci mancherai, ma sarai per sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri.