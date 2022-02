Paura nella notte

Ha sparato con la sua Glock, detenuta regolarmente, contro le vetrine del supermercato in via Cassanese. Poi ha chiamato il 112.

E’ avvenuto ieri sera, domenica 13 febbraio 2022, verso le 22.30. Un giovane di 24 anni ha esploso quattro colpi di pistola contro le vetrine del supermercato Eurospin, in via Cassanese. A quell’ora, il negozio era chiuso e non ci sono stati feriti.

Spari all'Eurospin di Segrate

Quattro colpi di pistola, esplosi dalla sua Glock contro le vetrine del supermercato. Poi la telefonata ai Carabinieri. Il ragazzo ha contattato i militari per denunciare il fatto, dicendo di aver agito in preda a un momento di rabbia. Giunti sul posto, i militari hanno appurato che l’arma utilizzata dal giovane era regolarmente detenuta, così come i 150 proiettili rinvenuti nella sua abitazione, corrispondenti a quelli da lui denunciati. Sempre nella casa del giovane sono stati ritrovati una scacciacani, cartucce a salve e uno sfollagente.

La posizione del 24enne

Il 24enne è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato e per non aver aggiornato il suo porto d’armi. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, infatti, la sua attuale residenza non coinciderebbe con quella indicata del permesso.