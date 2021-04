Si fa male all’isola ecologica e fa causa al Comune… dopo qualche anno

Si era fatto male all’interno della piattaforma ecologica di Settala e ora, anni dopo, presenta il conto al Comune che dovrà risponderne in Tribunale.

Cade nell’isola ecologica di Settala e fa causa al Comune

Stava scaricando i rifiuti sulla rampa rialzata che costeggia i cassoni, all’interno della piattaforma ecologica di Settala, quando era scivolato e si era fatto male al piede. L’episodio risale ad anni fa, quando ancora la gestione della piattaforma ecologica era affidata ad Avr, che a febbraio dello scorso anno ha passato il testimone a Cem. L’uomo, residente in paese, aveva cinque anni di tempo per citare in giudizio il Comune e l’ha fatto nelle scorse settimane.

Dovrà risponderne il sindaco

Così la Giunta ha dovuto concedere l’autorizzazione a resistere nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Milano dal cittadino settalese. Questo perché, nonostante l’isola ecologica sia gestita da terzi, resta sempre di proprietà del Municipio ed è quindi il primo cittadino a doverne rispondere in prima istanza. Con tutta probabilità la palla passerà poi ad Avr. A tutela del Comune c’è anche un’assicurazione, che copre questo tipo di eventi, anche se eventuali responsabilità da parte dell’ente o del gestore della piattaforma di Settala sono ancora tutte da accertare.