Scontro auto-moto sulla Sp121: quarantenne in ospedale

Un quarantenne è finito in ospedale a seguito di un incidente sulla Sp121 avvenuto nella serata di ieri, venerdì 2 aprile 2021, in territorio di Cernusco sul Naviglio.

Scontro auto-moto sulla Sp121

Il sinistro si è verificato alle 22 sul tratto cernuschese della Provinciale, a poche centinaia di metri di distanza dal confine con Carugate, e ha visto coinvolte un’automobile e una moto. L’impatto è stato violento, e sul posto per soccorrere uno dei coinvolti, un quarantenne, sono state chiamate in codice rosso un’ambulanza della Croce Bianca di Carugate e un’automedica. Allertata anche una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto.

Dopo le prime cure portate sul posto, le condizioni dell’uomo sono sembrate meno gravi, tanto che l’intervento è passato in codice giallo, con il trasporto del ferito al San Raffaele.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.