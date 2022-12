Ruba prodotti elettronici al Centro commerciale di Brembate. Arrestato un nordafricano. L'episodio è avvenuto giovedì sera.

Furto di elettronica, preso

Nel periodo natalizio è noto che i prodotti elettronici vadano per la maggiore. E' quello che deve aver pensato anche un nordafricano che ieri sera, giovedì, si è impossessato di prodotti di questo tipo per una valore di circa 500 euro all'Iper di Brembate. La sua azione, però, non è passata inosservata e il magrebino è stato arrestato dai Carabinieri. Questa mattina, venerdì, la direttissima al Tribunale di Bergamo.