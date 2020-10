Rodano, casi Covid in salita e due classi in quarantena. Lo ha comunicato il sindaco Roberta Maietti.

Salgono i casi Covid a Rodano

Non sfugge al costante aumento dei casi Covid in Lombardia nemmeno Rodano, che in Martesana era stato il primo Comune a toccare quota zero a fine maggio. Il sindaco Roberta Maietti ha comunicato ai suoi concittadini che i casi attivi in paese sono ventuno. “Analizzando i dati si scopre che l’età media si sta abbassando e molti dei contagiati sono ragazzi – ha sottolineato – Raccomandiamo quindi ai nostri figli la massima attenzione e collaborazione. Stiamo loro vicini in questo momento così delicato”.

Due classi in quarantena

Il primo cittadino ha anche aggiunto che due classi della scuola secondaria sono state messe in isolamento fiduciario a seguito della riscontrata positività di due alunni. Per loro è stato attivato il normale protocollo Ats. “A tutti i positivi rodanesi e ai nostri giovani concittadini auguro una pronta guarigione e di tornare al più presto negativi. Aggiungo, per tutti, che non dobbiamo abbassare la guardia”, ha concluso Maietti.

