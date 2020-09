Pioppi da salvare, il comitato organizza nuovi presidi FOTO

Pioppi da salvare, nessun passo indietro da parte delle combattive cittadine decise a evitare l’abbattimento delle piante. Anzi, in programma ci sono altre manifestazioni.

Pioppi da salvare, nuove proposte dal comitato

Oggi, mercoledì 9 settembre 2020, si è tenuta una conferenza stampa a Peschiera Borromeo convocata dal comitato “La voce degli alberi”, da mesi impegnato a evitare l’abbattimento dei 240 pioppi cipressini di via Galvani. Le rappresentanti hanno illustrato i passi fatti negli ultimi mesi e rilanciato nuove proposte: sabato 12 settembre 2020 alle 9 si terrà un’altra manifestazione sul posto aperta a tutti e la settimana successiva, nell’ambito di una manifestazione ambientalista milanese, è prevista una biciclettata che terminerà proprio in via Galvani. Per sostenere le attività del comitato verrà lanciata a breve una raccolta fondi.

Presente l’agronomo Zanzi

L’agronomo Daniele Zanzi, che durante la commissione tecnica non ha potuto illustrare fino in fondo la propria relazione e i risultati delle prove di trazione effettuate su alcune piante, ha spiegato che gli alberi si possono salvare, se non tutti almeno diversi esemplari, puntando sulle potature da eseguire a dovere. Al termine dell’esposizione, i presenti sono andati in via Galvani per una spiegazione sul posto.

