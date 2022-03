Lutto

Sono stati celebrati oggi pomeriggio, mercoledì 30 marzo 2022, a San Maurizio al Lambro, i funerali di Begoña Gancedo.

Omicidio di Cologno Monzese, chiesa gremita per l'ultimo saluto alla bibliotecaria. Sono stati celebrati oggi pomeriggio, mercoledì 30 marzo 2022, a San Maurizio al Lambro, i funerali di Begoña Gancedo, uccisa alle prime ore del mattino del 22 marzo 2022 e per la cui morte è stato arrestato dai Carabinieri il figlio 28enne della donna, Daniel Gandolfo.

I funerali della 60enne uccisa in casa a San Maurizio

"Begonia", con la i, come tutti la conoscevano. Così appariva il suo nome sugli annunci funebri affissi davanti alla porte della chiesa della frazione nella quale la 60enne viveva, italianizzandolo. Accanto al feretro, su cui è stata posata una corona di fiori, il gonfalone listato a lutto del Comune, del quale Gancedo era una dipendente. Tante le persone che oggi pomeriggio, alle 15.30, hanno riempito la chiesa di San Maurizio per l'ultimo saluto alla donna: tra loro anche il sindaco Angelo Rocchi in fascia tricolore, il suo vice Daniela Dattilo e gli assessori Giuseppe Di Bari, Dania Perego e Salvatore Lo Verso. In prima fila le figlie di Begoña Chiara ed Elena, gemelle 24enni con sindrome di Down che erano presenti circondate dai familiari della madre, arrivati dalla Spagna, e dagli amici ed educatori del Cse Il Brugo di Brugherio, che le giovani frequentano da tempo.

"Begoña è stata una benedizione per coloro che l'hanno conosciuta"

Dopo la lettura di un passo del Vangelo secondo Giovanni, in cui viene narrato l'incontro di Gesù coi discepoli dopo la Resurrezione, il parroco don Alessio Mauri ha sottolineato come lo stesso "ci inviti al silenzio, perché di fronte a certi fatti troppe parole darebbero fastidio: Begoña è stata una benedizione per la sua famiglia e per coloro che l'hanno conosciuta, una figura attiva che ancora ci accompagna. Che il suo ricordo ci spinga a vivere con altrettanto impegno".

Il parroco ha poi parlato di consolazione: "Quella umana che stiamo vivendo ora, non è un caso che oggi siamo in tanti qui, e quella che arriva dall'Alto. Dio ci dà speranza: anche questa volta troverà il modo di esprimere il bene, anche se fatichiamo a vederlo. Gesù agli apostoli dice 'Pace a voi', apostoli che sono turbati come noi".

L'ultimo saluto delle figlie con la chiesa vuota

Al termine della cerimonia è arrivato l'invito ai presenti di lasciare la chiesa, per permettere alle figlie della 60enne di salutare in solitudine e raccoglimento la madre nel suo ultimo viaggio terreno. Poi l'abbraccio collettivo sul sagrato.