L'intervento

E' avvenuto oggi pomeriggio, lunedì 22 novembre 2021, a Cernusco sul Naviglio.

Malore in strada, paura per un 44enne soccorso in codice rosso. E' avvenuto oggi pomeriggio, lunedì 22 novembre 2021, a Cernusco sul Naviglio.

Malore in strada, paura per un 44enne

Paura per un uomo di 44 anni che oggi pomeriggio, lunedì, attorno alle 15.30, è stato colto da un malore in strada a Cernusco sul Naviglio, in via San Francesco d'Assisi. Dopo la chiamata al 112, la Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Carugate, in codice rosso.

L'uomo è stato trasportato in ospedale

Per fortuna le condizioni del 44enne si sono dimostrate meno gravi di quanto si temesse all'inizio. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Mezz'ora dopo un altro intervento del 118 a Cernusco

Mezz'ora dopo, poco prima delle 16, un'altra ambulanza è intervenuta a Cernusco sul Naviglio, per un ciclista investito in via Cremona. Sul posto la Centrale operativa del 112 ha inviato un mezzo della Croce verde di Pioltello, assieme alla Polizia Locale. Ferito un 50enne, portato in codice verde al Pronto soccorso.