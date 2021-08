L'ultimo gesto d'amore di Dario: donare gli organi per salvare altre vite

Un uomo buono, amato e benvoluto da tutti, che come il padre (anche lui di Brembate) ha cercato di aiutare il prossimo in ogni modo possibile. E neanche l'improvvisa morte gliel'ha impedito: i suoi organi permetteranno ad altri di vivere.

Gli organi di Dario, di Brembate, salveranno altre persone

Si è spento all'improvviso a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. L'intera comunità di Brembate è in lutto per la scomparsa di Dario Ceroni, cinquant'anni. Il padre Franco, deceduto alcuni anni fa, era stato presidente della Conferenza San Vincenzo e volontario attivo. E anche Dario, conosciutissimo in città, si è sempre prodigato per il prossimo. Era consigliere della Brembatese, che nel dicembre 2012 in occasione di un importante traguardo gli aveva dedicato questo pensiero:

"Sabato 15 dicembre, con la gara degli esordienti 2000, il consigliere Dario Ceroni taglierà un importante traguardo al servizio della Brembatese. Sarà la seicentesima (!) volta che svolgerà le funzioni di guardalinee ufficiale della società, sommando le prestazioni al seguito della prima squadra a quelle delle varie formazioni giovanili che lo hanno visto protagonista in questi anni. Lo abbiamo visto in bermuda sotto il sole cocente, imbacuccato come un Babbo Natale a cinque gradi sotto zero, bagnato fradicio sotto il diluvio ma sempre, orgogliosamente, con la sua bandierina in mano. A nome della Brembatese mi congratulo con Dario per il record raggiunto, augurandogli altrettante partite e ringraziandolo per l’impegno e la passione che, da oltre dieci anni, mette al servizio dei nostri colori".

Ceroni si è spento lunedì 2 agosto, ma si è atteso qualche giorno per l'espianto degli organi che ha donato e che consentiranno ad altri di vivere.

Venerdì i funerali

Ceroni lascia la mamma Giulia, le sorelle Barbara e Sonia, altri parenti e moltissimi amici. La salma è composta presso la chiesetta di San Vittore a Brembate. I funerali si svolgeranno a Brembate venerdì 6 agosto alle 10 direttamente nella parrocchiale.